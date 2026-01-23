7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¤¬21Æü¡¢22Æü¤Ë½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØIMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter¡Ù¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡ØKISS¡Ù¤Ê¤ÉÁ´28¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó4Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¡£Ç°´ê¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾°æÁÕ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤ÏMC¤Ç¡Öµã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤è¤Ê¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢±Æ»³ÂóÌé¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬ËÜÅö¤ËÊõÊª¤À¤Ã¤¿¤Ê