KADOKAWA¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¡¢ÁÏ´©40¡Ü1¼þÇ¯ÆÍÆþµ­Ç°¹æ¤È¤Ê¤ë¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¤òÈ¯Çä¡£É½»æ¤Ï¡¢¡ØASUKA¡ÙÁÏ´©¹æ(1985Ç¯8·î¹æ)¤ÎÉ½»æ¤òºÌ¤Ã¤¿»³´ßÑÚ»Ò¡ØÇÏ²°¸Å½÷²¦¡Ù¤ò¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù¤Î¤Ò¤à¤«Æ©Î±¤¬¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù³°ÅÁ¿·Ï¢ºÜ¤ä¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù¤Ê¤É½¼¼Â¤ÎÏ¢ºÜ¿Ø¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¢£¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)ÆÃÊÌÄê²Á¡§740±ß(ÀÇ¹þ)¡ÚÉ½»æ¡Û¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù(¤Ò¤à¤«Æ©Î±)É½»æ¤Ï¡¢ÁÏ´©