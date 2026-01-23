µîÇ¯9·î¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç265Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿40ÂåÃËÀ­¤¬1·î23Æü¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿´¶­¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÈï³²ÃËÀ­¡Û¡Ö¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¤ó¤Ê¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç265Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¸ÞÀô»Ô¤Ë½»¤à40ÂåÃËÀ­¤Ç¤¹¡£µîÇ¯9·î¡¢ÃËÀ­¤Î¼«Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖÊ¡²¬¸©¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¤¬ÉÔÀµ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¡²¬¸©·Ù¤ËÅÅÏÃ¤òÅ¾