²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖYOASOBI¡×¤ÎAyase¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ayase¤Ï¡ÖÉ÷¤¯¤ó¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£°æÉ÷¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îikura¤³¤È¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤È3¿Í¤Ç´é¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã!!! ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬1¤Ä¤Î²è