a flood of circle¤¬¡¢5·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ëÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌë¶õ¤Ë²Í¤«¤ëÆú¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSNAKE EYES BLUES¡×MV¤ò1·î30Æü21»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Age Factory¡¢TENDOUJI¡¢a flood of circle¡Ä¡Ä¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Îââ»ý¤òËá¤­Â³¤±½éÉðÆ»´Û¤Ø3ÁÈ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÇ®¤µ¡É¡Ë ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢a flood of