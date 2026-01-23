ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÌ³¤¤­¤¿¤¨ー¤ë¡Ë¤Ï23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¡¢V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤«¤éÉÍºêÍ¦Ìð´ÆÆÄ¡¢ÌøÄ®°ïÂÀ¡¢ÃæÌîÎµ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡ÖÀ¤³¦¡¦Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¡¢£±Æü¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤µ¤»¡¢¥¹¥Ý&#1