¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾ÃÏ¶è¤ÇÆàÎÉ¤¬Ê¡²¬¤ò80¡½70¤Ç²¼¤·¡¢10¾¡ÌÜ¡Ê21ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£Ê¡²¬¤Ï13¾¡18ÇÔ¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÇÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê16¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£