Ê¡²¬Åì½ð¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èÏÂÇòµÖ3ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç22Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷À­¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¤Ä¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï45¡Á50ºÐ¤¯¤é¤¤¡¢¿ÈÄ¹165¡Á170ÄøÅÙ¡¢³¥¿§¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃåÍÑ¡£