À¾ÆüËÜÅ´Æ»¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ï23Æü¡¢3·î14Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÀ¾Å´ÅÅ¼Ö¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î¼ûÍ×²óÉü¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤Ç¤ÏÊ¿ÆüÄ«¤Î¥é¥Ã¥·¥å»þ¤ËÉáÄÌÎó¼Ö¤ò3ËÜÁýÊØ¡£Ìë¤ÏÍ­ÎÁºÂÀÊÎó¼Ö¡ÖN¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤ò¿·¤¿¤Ë±¿¹Ô¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Îº®»¨Î¨¤¬²ÝÂê¤Î³­ÄÍÀþ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç2ËÜÁýÊØ¤¹¤ë¡£