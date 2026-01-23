¸¤¤ÈÇ­¤¬É½»æ¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Î¸¤¤¿¤Á¡¢¼¯»ùÅç¤Î¸ÅÌ±²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¸¤¤ÈÇ­¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤È¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÁë¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¼Æ¸¤¤ÈÇ­¤¬¡£ ¤³¤Á¤é¤Ï13ºÐ¤Î¥·¥Ð¥¤¥Ì¡¢¥â¥â¤Á¤ã¤ó¡£ ¿å¤Î°û¤ßÊý¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹õ¥Í¥³¤ÎÅ·¤¯¤ó¡¢ Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³Ãæ¤Î¥­¥¸¥È¥é¤Î¶õ¤¯¤ó¡£ ¤³¤Î¸¤Ç­¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï42