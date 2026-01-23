²¬ºê¼Ó³¨¡ÊC¡ËMBS ÇÐÍ¥¡¦²¬ºê¼Ó³¨¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¤È¤È¤Î¤¤¤È¤ê¤Ã¤×¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤¬¡¢1·î27Æü23»þ56Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ºê¼Ó³¨¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¤È¤È¤Î¤¤¤È¤ê¤Ã¤×¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¾ï¤ò¶î¤±È´¤±¤ë²¬ºê¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤âÌÀÆü¡¢µÞ¤ËµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Î½÷À­¤È¤·¤Æ¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î¼«Ê¬»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡£ÈÖÁÈÆâÍÆÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð