EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï22Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ­Í×µá¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¶ÛµÞ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´ØÍ¿¤ò¶¯¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞ¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¼óÅÔ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½ªÎ»¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ÏËÌ¶Ë·÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅê»ñ¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÕÉ¹Á¥¤Ê¤É¤ÎËÌ¶Ë·÷¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÁõÈ÷¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤ò¶¯¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ