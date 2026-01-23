ISSEI¤¬¡¢3rd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPerfect feat. SKRYU¡×¤ò2·î9Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¿ô¡¹¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄSKRYU¤ò·Þ¤¨¡¢¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ê´°À®¤·¤¿³Ú¶Ê¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎISSEI¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ý¥Ã¥×¤ÊÁ°¸þ¤­¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÁ´¤¯°ã¤¦2¿Í¤¬ºÇ¹â¤Ë¡ÉPerfect¡É¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¥ISSEI¢¥SKRYU¤Þ¤¿5·î4Æü(·î½Ë)¤Ë¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPerfect feat. SKRYU¡×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï 2