¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê44¡Ë¤¬19Æü¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡×¤ò¹¹¿·¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÃÏ¸µ¡Ö²£¿Ü²ì¥°¥ë¥á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²£¿Ü²ì¥°¥ë¥á¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾®Àô»á¡£¡Ö¤â¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê¡¢²£¿Ü²ì¤Ç»¶¡¹¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤â´Þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£1¸®ÌÜ¤Ë¡Ö»°ºê°Ã¤È¤¤¤¦¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£ÊÆ¤¬ÉÍÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÆùÅ·¤¶¤ë¡×¤È¤·¡¢·Ü¤ÎÅ·¤×¤é¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¶¤ë¶¾Çþ¤À