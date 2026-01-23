XJAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖLARMES¡×¤ÎÃ±ÆÈ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£YOSHIKI¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡Ö½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¿·¶Ê¡ØLarmes¡Ù¤ÎÃ±ÆÈ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ÈYoshiki Classical II¡É¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È