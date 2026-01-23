½÷Í¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Ï¡¢23Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷FINAL¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÎ®¤ì¤¿¡ÖÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¡×¤È¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Î¥³¥é¥ÜCM¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CM¤Ç¤Ï¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Î²áµî¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö26Ç¯Á°¡¢°ì¿Í¤Î½÷À­¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È²Ê³Ø¤Ï¤¦¤½¤ò¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¡É¡£ºç¥Þ¥ê¥³¤Ï²Ê³Ø¤Î¥Á¥«¥é¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿¿¼Â¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤·¤Æ