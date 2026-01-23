´îÃã¤¬È¯Çä¤·¤¿¡ÖÀéÌÜËõÃã¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö´îÃã¡ÊHEYTEA¡Ë¡×¤Ï23Æü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢³¤³°»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯¤Î¼ç¤ÊÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ°Ê³°¤Ç¤â»ö¶È³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É8¥«¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªÃÏ¶è¤Î32ÅÔ»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢³¤³°