Ä¹Ìî¡¦´ØÅìËÌÉô¤Ç¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡×¤Î¤ª¤½¤ì Åìµþ¡¢ºë¶Ì¤Î°ìÉô¤Ë¤âÀã¤« µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¡Ö´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤ÎÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©¤ä´ØÅìÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤Ç¤Ï¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡×¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¢·²ÇÏ¡¢»³Íü¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Èºë¶Ì¤Î°ìÉô¤Ç¤âÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý