¡Ú£²·î£±Æü¡ÛÃæ³ØÆþ»î Åìµþ ¿ÀÆàÀî ¥¹¥¿ー¥È¡ÚÀã¤ÎÍ½Êó¡Û ¼õ¸³¥·ー¥º¥ó£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¤ÇÃæ³ØÆþ»î¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¡ÖºÇÄ¹´¨ÇÈ¡×¤¬Â³¤­¡¢¼óÅÔ·÷¤â´¨¤¤Æü¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿´ÇÛ¤ÊÍ½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ £²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û¤ÎÅ·µ¤Í½Êó ¡Ö¤¯¤â¤ê°ì»þÀã¡×¤ÎÍ½Êó¤Ï Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¦Á°¶¶¡¦±§ÅÔµÜ¡¦¿å¸Í¤ÇÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£¸¡îÁ°¸å