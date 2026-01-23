½°µÄ±¡¤¬23Æü¸á¸å²ò»¶¤µ¤ì»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1·î27Æü¸ø¼¨2·î 8ÆüÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤òÁ°¤Ë23Æü¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬°õºþ¹©¾ì¤«¤é¸©Æâ³ÆÃÏ¤ËÇÛÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£23ÆüÇÛÁ÷¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¶èÍÑ¤Î2¼ïÎà¤Ç¸©ÆâÊ¬¤Î600ËüËç¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¾ÂÄÅ»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¸áÁ°10»þÁ°¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅþÃå¤·¡¢18È¢¤ÎÃÊ¥Üー¥ë¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ê¤É32ËüËç¤¢¤Þ¤ê¤¬¹ß¤í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï»ÔÌò½ê¤ÎÃæ