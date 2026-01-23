¡ÖNEWFACE¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Î¦¾å½÷»Ò¤Îµ×ÊÝô¥¡Ê±¦¡Ë¤È¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¤Î¾®Ìî»û¶ã±À¡á23Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¼çºÅ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Î¦¾å½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝô¥¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤Ï¡¢ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¼ã¼ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÁª¤Ö¡ÖNEWFACE¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡ÖÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ºò½©¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£º£½Õ¤«¤é