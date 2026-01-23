¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÉÔµ­ºÜ¤ò½ä¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤Ç¡¢ÂçÌîÂÙÀµ¡¦¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡Öµõµ¶µ­ºÜ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµºá¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÂçÌîÂÙÀµÈï¹ð¡Ê66¡Ë¤È¸µÈë½ñ¤Î´äÅÄ²Â»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½5100Ëü±ß¤ò¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÇÂçÌîÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¹ñ