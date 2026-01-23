Globridgeが運営するFUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店は、2026年1月21日から2月28日までの月曜から木曜限定で、「サンキュー食べ放題プラン」を実施しています。1日先着5組限定、食べログから要事前予約1日先着5組限定、1人3900円で高級寿司を含む50種類が食べ放題になるお得なプランです。秋葉原本店名物「高級寿司食べ放題」（5999円〜）を、より手軽に楽しめる価格に設定したといいます。好きなネタを好きなだけ、また全種類の制覇を