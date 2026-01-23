¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶â²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤¬Â³¤­¡¢¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç¸«¤¿²Á³Ê¤Ï2024Ç¯¤Ë27¡ó¾å¾º¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï67¡ó¤â¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Öº£¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¶â²Á³Ê¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò²òÀâ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡Ê°Ê²¼¡¢Åê¿®¡Ë¤Ç¶âÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÊÍýÍ³¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô