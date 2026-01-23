¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎþ¹çÁáÊó¤Ï23Æü¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼U-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·µì¤Îº¨¤ß¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÆþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡×¤È¤Îµ­»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¤¬¹ÅÄ¾¤¹¤ëÃæ¡¢Î¾¹ñ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤âÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤ë¤Èµ­¤·¡¢24Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤¬Àï¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¹ñºÝÂç²ñ