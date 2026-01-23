Ç°´ê¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï»¶¡¹¡Ä¡£Â¿Ë»¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯·èÄêÀï¤Ë»²Àï¤·¤¿ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤¬¤ß¤»¤¿¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡É ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡ÉÂà¾ì·Ý³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéË­presents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONI