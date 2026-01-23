¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê38¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»°ÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ªÃã¤Î¤ª·Î¸Å¤Ç½é³ø¤Ç¤·¤¿¡£ÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯°ìÉþ¤È¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÀÅ¤«¤ËÌ£¤ï¤¦Ë­¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Æü¤ÏÇß¤Î²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤ªÃåÊª¤Ç¡£µ¢¤êÆ»¤Ë¤Ï¤Õ¤Èºé¤­»Ï¤á¤¿Çß¤Î²Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢µ¨Àá¤È¿´¤¬¤½¤Ã¤È½Å¤Ê¤ë¡¢´ò¤·¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì