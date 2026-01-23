º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡£Ì¤¤À±äÄ¹¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¶½Ì£¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øcaughtoffside¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤â¥³¥Ê¥Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎCB¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¤ª¤é¤º¡¢¥ì¥ô¥£¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤Ï¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡¢¥¦¥§¥º¥ì¥¤¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤â½Ð¾ì»þ´Ö¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥È¥ì¥ô