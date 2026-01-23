2025Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ëºùÅç¤Î¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿ºùÅçÂçº¬¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë¤ÏµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤ÎºùÅç³Ø¹»¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø¹»¤ÇºùÅçÂçº¬¤ò¶¥¤ê¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤ë°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤À¼¡£¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ëºùÅç¤Îºù½§¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿ºùÅçÂçº¬¡¢Ìó280ËÜ¤Ç¤¹¡£¡ÊÅìºùÅç¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¡Ë¡ÖºùÅçÂçº¬¤ò¿©