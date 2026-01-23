Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎºëµþÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç23Æü¸á¸å¡¢¡Ö¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¿ÏÊª¤ò¾èµÒ¤Ë¸þ¤±¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Í¼Êý¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÂÓ¤Çµ¯¤­¤¿»ö·ï¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¡ÄÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¡È¿ÏÊªÃË¡É23Æü¸á¸å5»þ²á¤®¡¢µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡¢ÀþÏ©¾å¤ÇÄä¼Ö¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÎó¼Ö¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï·Ù»¡´Ø·¸¼Ô