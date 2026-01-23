23Æü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤ÎÉ¼¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û½°±¡Áª¤ØÎ×¤à³Æ¿Ø±Ä¸½ºß¤Î¾ðÀª¤Ï¡©Í¿ÌîÅÞ¤È¤â¤ËÂç¤­¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡È³ÆÅÞ¤ÎÏ¢·È¡ÉÆüÈæËã²»»Ò¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:É¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢³ÆÅÞ¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢Î©¤ÎÊÑ²½¤ä¿·ÅÞ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ