°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬½÷À­¤ËÈ¯¿®µ¡¤òÆþ¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÆÏ¤±¡¢¼«Âð¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡È·ü¾Þ¤ÎÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¼ê»æÅº¤¨¤é¤ì¡ÄÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¤½¤ì¤ËÈ¯¿®µ¡¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¼«Âð¤òÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Çµ¯¤­¤¿»¦¿Í»ö·ï¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í