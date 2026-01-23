º´²ì¸©·ÙÅâÄÅ½ð¤Ï23Æü¡¢ÅâÄÅ»Ô¤Î40ÂåÃËÀ­¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢Ìó315Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡¢Èï³²¼Ô¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¿Í½÷À­¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÊÌ¤ÎSNS¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¡£¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤ÇÂ¿³Û¤Î¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·»¤¬°Å¹æ»ñ»º¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ç¤ÎÅê»ñ