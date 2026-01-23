º£²ó¤Î¡Ö¤·¤º¥¢¥Ä¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÂÎÁàÄ·ÇÏ¤Î±óÆ£´´ÅÍ¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦¡¦¤ß¤­¤È¡Ë¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ª¤â¤íÀ¨¤¤ÂÎÁàÁª¼ê¤Ë²¶¤Ï¤Ê¤ë¡×YouTube¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È³Ý¤±»ý¤Á¤ÇÄ·ÇÏ¤ò¶Ë¤á¤ë! ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë±óÆ£´´ÅÍ¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¡Ú¤·¤º¥¢¥Ä¡Û ÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬¤¤¤Ê¤¤µÕ¶­¤ò¡¢¼«¤é¤Îµ»¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥¿ーÂÎÁàÁª¼ê¡×¤Ç¤¹¡£YouTube¼ý±×¤ò±óÀ¬Èñ¤Ë¡Ä°Û¿§¤Î¡Ö¥Õ¥ê