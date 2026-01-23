³ÆÀ¯ÅÞ¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í­¸¢¼Ô¤Ï²¿¤ò½Å»ë¤·¤ÆÅêÉ¼Àè¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Å·Ê¸´Û¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê19ºÐ¡¦´Ç¸î³ØÀ¸¡¦¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¡Ö¡ÊQÁªµó¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°ìÈÖ¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤È¤«¤òÁª¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¿®ÍêÅÙ¤È¤¤¤¦¤È?¡Ë¤Ê¤ó¤«¤½¤ÎÎò¤È¤«¡£¤¤¤Ä¤â½Ð¤é¤ì¤Æ¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÁª¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÊQ¤Û¤·¤¤À¯ºö¡Ëº£¡¢·ë¹½Êª²Á¤È¤«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ