¡Ê·ª»³¿¿²µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ï24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢24ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆîÉô¤ÈËÌÉô¤Î»³ÃÏ¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 24ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆîÉô¤ÈËÌÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç1¥»¥ó¥Á¡£ É¸¹â200¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢5¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Àã¤ÎÆü¤ÎÍâÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂ­¸µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ÊâÆ»