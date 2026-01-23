µð¿Í¤ÎÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£ÁÀë¸À¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¤ËÂ§ËÜ¤Î³ÍÆÀÈ¯É½¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë£²£¸¿Í¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤ò³ÚÅ·¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ºò½©¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Î¿·¿Í¡¢³°¹ñ¿Í¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ò¤Î¤¾¤­º£¥ª¥Õ¿·²ÃÆþ¤ÎÁª¼ê¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÂÐ¾Ý³°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£´Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¤ÎÅÄÃæÀé¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø