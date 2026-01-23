ÃË»ù¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿¾¾¹¾»Ô¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¡á23Æü¸á¸å6»þ57Ê¬23Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¾¾¹¾»ÔÅì½Ð±ÀÄ®¶Ó¿·Ä®¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¾®³ØÀ¸ÃË»ù¡Ê8¡Ë¤¬¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¼Ö¤ÏÁö¤êµî¤ê¡¢¾¾¹¾½ð¤ÏÆ±Æü¡¢»ÔÆâ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡£¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼ºÃ×»à¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç²ñ¼Ò°÷ËÙÆâÎÉÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¡áÅçº¬¸©½Ð±À»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç¤âÄ´¤Ù¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¡£