参政党県連は、鹿児島2区に新人候補の擁立を明らかにしました。鹿児島2区に参政党の公認として立候補を表明したのは、高橋徳美さん（56）です。高橋さんは徳之島出身で建設会社に勤務した後、横浜市の市議会議員を4期務めました。交通インフラの整備や子育て支援、女性活躍支援を訴えています。（鹿児島2区参政党公認候補予定者・高橋徳美氏（56））「やはり地方創生。東京が独り勝ちをしていると思っていたので、ぜひ今までの