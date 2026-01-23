俳優・沢口靖子が主演するテレビ朝日系ドラマ『科捜研の女 ファイナル』（後8：00〜9：48）が23日、放送された。放送300回という節目を迎えるとともに、26年間の歴史に幕を閉じる中、冒頭のシーンが話題を呼んでいる。以下、ネタバレを含みます。【動画】「もっとマリコでいたかった」沢口靖子、26年分の想いがあふれ涙1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の