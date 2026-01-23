東京・新宿区歌舞伎町の「メンズコンセプトカフェ」で無許可で接待を行ったとして店長の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、新宿区歌舞伎町のメンズコンセプトカフェ「SMILE」の店長・上原祥輝容疑者と店を経営する押川翔容疑者は21日、無許可で接待営業を行った疑いが持たれています。また上原容疑者はSNSで知り合った当時17歳の少女を18歳未満と知りながらコンカフェ内に客として立ち入らせた疑いももたれています。調べ