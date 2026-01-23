◇プロボクシングバンタム級8回戦岡聖《○判定●》RV・デニエガ（2026年1月23日東京・後楽園ホール）大橋ジムのホープ・岡聖（23＝大橋）が東洋太平洋バンタム級5位のデニエガ（フィリピン）に3―0判定勝ちし、デビュー3連勝を飾った。前半は相手の大振りを素早いステップとボディーワークでかわし、距離感をつかんだ6回以降は右のフックで相手の顔面を捉えるなど試合を支配。初の東洋ランカーとの対決を、ジャッジ2人が