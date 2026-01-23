海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して楽天から巨人入りした則本昂大投手（３５）の補償として、田中千晴投手（２５）が巨人から楽天に移籍すると、両球団が２３日、発表した。田中千は２０２３年に国学院大からドラフト３位で巨人に入団し、通算３３試合で２勝３敗、防御率４・９１。巨人を通じ、「支えてくださった方々に、心から感謝しています。これまで以上に成長した姿をお見せできるよう、前向きな気持ちで挑戦し