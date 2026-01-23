横浜市役所（資料写真）２７日公示、２月８日投開票の衆院選を巡り、横浜市は入場整理券を入れた封筒を発送せず、案内はがきに変更する。１月２２日の定例会見で山中竹春市長が明かした。封入作業などの時間を短縮するためだが、それでも期日前投票が始まる２８日までに届けることは難しいという。市選挙管理委員会によると、入場整理券は本来、投票を呼びかけるチラシとともに封筒に入れて発送していたが、今回は作成期間が短