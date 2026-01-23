1月23日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送。今回のゲストには、元TBSアナウンサーの青木裕子と、元衆議院議員でタレントの金子恵美が登場した。しかし放送中、視聴者は青木の近影に釘付けになり、話題となっていた。「青木さんは、2005年に慶應義塾大学を卒業後、TBSにアナウンサーとして入社しました。『サンデージャポン』を始め、報道やスポーツ番組などでも活躍。その後は2012年末に退社後フリーに