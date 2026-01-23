UVERworldが、2月25日（水）にニューシングル『EVER』をリリースすることを発表した。表題曲「EVER」はテレ東系『ウィンタースポーツ2026』のテーマソングに起用されており、2025年末に行われたライブで初披露された楽曲。リリース発表にあわせ、歌詞ビジュアルおよびUta-Netにて歌詞が先行公開された。「EVER」が『ウィンタースポーツ2026』のテーマソングに起用されたことについて、ボーカルのTAKUYA∞は次のようにコメントして