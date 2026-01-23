3月より上演される舞台『魔道祖師』遡かい（そかい）編より、キービジュアルが解禁、新たにアンサンブル＆アンダーキャストが発表された。【写真】舞台『魔道祖師』遡かい編、和田琢磨ら6名のキャラビジュ原作は、作家・墨香銅臭（モーシャントンシウ）により、中国のオンライン小説サイトにて2015年10月から2016年3月にかけて連載されたBLファンタジー小説『魔道祖師』。物語の舞台は、法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架