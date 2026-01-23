解散した保護者会、減っていく地域の仕事。人との繋がりが減っていく不安を感じていた筆者の知人は、ある方法でその状況を打破することにしました。 専業主婦の私 私は中学生の息子が2人いる専業主婦です。思春期に突入した息子たちとは、最近めっきり会話が減っていました。 学校の保護者会は解散になり、親同士の交流も減少。町内会の役員も、負担削減でどんどん廃止に。専業主婦の私にとっては「他人と繋がる場が減った」