My Hair is Badの新曲「ここで暮らしてるよ」がテレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』主題歌として起用されている。同楽曲のリリックビデオに加え、椎木知仁(Vo/G)が綴った“暮らし”日記が公開となった。新曲「ここで暮らしてるよ」リリックビデオは、写真家の植本一子が同楽曲をイメージしてセレクトした写真作品に、椎木知仁の手書きの歌詞をのせた心温まる映像に仕上がった。また、楽曲の制作エピ