ルートインＢＣリーグの千葉スカイセイラーズは２３日、中日から小山伸一郎氏（４７）を派遣コーチ（投手コーチ）として迎えることを発表した。期間は２月１日から９月３０日まで。背番号は８８。小山氏は「この度、投手コーチとして千葉スカイセイラーズに入団することになりました。微力ですが、選手たちを全力でサポートしファンの皆様と一緒に千葉県を盛り上げて参ります」と抱負を語った。さらに、「そして、私自身も野